برئاسة عبد الرازق .. تعرف على أسماء أعضاء لجنة إعداد لائحة الشيوخ

تبدأ لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أول اجتماعاتها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وتضم في عضويتها الوكيلين المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي.





شملت الأسماء سامح محمد أنور السادات أشرف ثابت وحنا جريس أكمل سامي نجاتي وعمرو عزت و تضم القائمة طارق نصير وتيسير مطرو فرج الدرى.





شملت القائمة هاني سرى الدين وأمل رمزى ودينا نبيل وفاروق مجاهد وحسام إبراهيم وسامح معروف وخالد أبو الوفا ومحمد شبانة والنائب جميل حليم وهانى يوسف وفايز إبراهيم و باهر أمين مغازى.





ضمنت قائمة الأسماء نهال مجدي وعبد الحي الرفاعي وأحمد عبد الجواد وعبدالله أمين ومحمد جاد ومحمد عبد العال ويوسف السيد.





كما تضم كافة التخصصات وتمثل كافة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة تحت قبة الشيوخ، وتتضمن أيضا تمثيلا متكافئا للقوى المجتمعية المختلفة مثل الشباب من خلال ممثلين لشباب تنسيقية الأحزاب والمرأة وغيرهم من أصحاب الخبرة في مجال القانون و التشريع.