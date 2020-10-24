محافظ البحر الأحمر يؤكد التنسيق مع كل الهيئات لضمان نجاح سير الانتخابات

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر ، إنه تم التنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم كل التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، مشيرا إلى أنه تابع مع المحافظين كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات.





وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، السبت، أن هناك توجيهات صدرت من الدكتور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بأن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.



