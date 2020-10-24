AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحر الأحمر يؤكد التنسيق مع كل الهيئات لضمان نجاح سير الانتخابات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
اللواء عمرو حنفى،
اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله
قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه تم التنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم كل التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، مشيرا إلى أنه تابع مع المحافظين كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، السبت، أن هناك توجيهات صدرت من الدكتور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بأن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأكد "حنفى" أن المحافظة بكل هيئاتها ومؤسساتها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية، حيث تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين وعدم الانحياز لمرشح دون آخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ متابعة إعادة انتخابات الشيوخ| المحليات ترفع درجة الاستعداد إلى القصوى

وزير التنمية المحلية يتابع انتخابات مجلس الشيوخ: لا توجد عقبات

وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات لانتخابات مجلس النواب 2020

استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020.. شعراوى يطالب رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالحياد تجاه جميع المرشحين.. وعدم تعديل أسماء المدارس المستخدمة كمراكز انتخابية

مستشفى مغاغة ينفي حصوله على تبرعات من مرشحي "النواب"

انتخابات النواب 2020.. تجهيز 496 مركزا انتخابيا و636 لجنة فرعية بأسيوط

ترشيحاتنا

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

كلاسيكو الأرض.. برشلونة يتحدى ريال مدريد في مواجهة نارية بـ الدوري الإسباني

الحرائق مستمرة وخطة للإخلاء.. السعودية تستعين بطائرات الإطفاء لإخماد النيران في عدة قرى.. فيديو

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

اغتصاب وقتل.. عجوز يعتدي على طفلة زوجته

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لمصالحة جماهيره على حساب شيفيلد يونايتد

AdvertisementS

صاحبة أجرأ فستان في الجونة.. معلومات عن هدى الإتربي

مفيش قوة هتمنعنا.. رد صادم من إثيوبيا على كلمة ترامب

إثيوبيا تتحدى ترامب: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من بناء سد النهضة

خلال إدلائه بصوته.. رئيس الوزراء يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات النواب

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور