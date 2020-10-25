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برلمان

انتخابات مجلس النواب .. تعرف على حقوق وواجبات متابعي العملية الانتخابية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والذي بدأ أمس السبت، وذلك بعد انطلاقه في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والذي استمر على مدار 3 أيام انتهت أول أمس الجمعة 23 أكتوبر.

ومن المقرر فتح اللجان الانتخابية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات حقوق وواجبات متابعي انتخابات مجلس النواب كالآتي:

1. دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة

2. رصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية

3. الالتزام بارتداء التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر

4. لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة،إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك

5. فى حالة الرغبة فى حضور عملية الفرز؛ فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة

6. الالتزام بتعليمات السادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة أو تقليص مدة تواجدهم

7. يحظر التدخل فى سير العملية الانتخابية، بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين

8. يحظر الإدلاء بأى تعليقات،أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية

9. يحظر إجراء استطلاع راى الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت

10. يحظر حمل السلاح مطلقا أثناء متابعة العملية الانتخابية

11. الالتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح وقرارات اللجنة العليا للانتخابات

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