قبل انطلاق اليوم الثاني .. 6 ضوابط لدخول لجان انتخابات مجلس النواب

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والذي بدأ أمس السبت، وذلك بعد انطلاقه في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والذي استمر على مدار 3 أيام انتهت أول أمس الجمعة 23 أكتوبر.





من المقرر فتح اللجان الانتخابية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 6 ضوابط لدخول اللجان الانتخابية كالآتي: