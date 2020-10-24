AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بائع خبز على "دراجة" يدلي بصوته في لجنة مدرسة الشهيد حسن محمد حسن.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
بائع خبز على عجلة
بائع خبز على "عجلة" يدلي بصوته في إنتخابات مجلس النواب
Advertisements
مجدي سلامة
قام أحد الناخبين، "بائع  يحمل خبزا على دراجته" بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 ، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد حسن محمد حسن.

وانطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
بائع خبز على "دراجة" يدلي بصوته في لجنة مدرسة الشهيد حسن محمد حسن.. صور
بائع خبز على "دراجة" يدلي بصوته في لجنة مدرسة الشهيد حسن محمد حسن.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكثيف أمني.. قومية العجوزة تبدأ في استقبال الناخبين.. فيديو

فتح أبواب لجان مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي لبدء التصويت

وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بعد قليل

على كرسي متحرك.. مسن يدلي بصوته في الانتخابات في مدرسة هدى شعراوي بالبحوث

مصطفى بكري يدلي بصوته في انتخابات البرلمان.. ويوجه رسالة للناخبين

حرصا على الإدلاء بصوتها.. كبار السن يزينون لجان الانتخابات.. فيديو

ترشيحاتنا

كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

معندناش حاجة نخبيها.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية للعالم عن الانتخابات

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

مين حيجيب ليك عصير الجوافة.. تركى ال الشيخ يتدخل لإنهاء خلاف بين الشاعر تامر حسين وعمرو مصطفى

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

الحرائق مستمرة وخطة للإخلاء.. السعودية تستعين بطائرات الإطفاء لإخماد النيران في عدة قرى.. فيديو

AdvertisementS

مفيش قوة هتمنعنا.. رد صادم من إثيوبيا على كلمة ترامب

صاحبة أجرأ فستان في الجونة.. معلومات عن هدى الإتربي

إثيوبيا تتحدى ترامب: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من بناء سد النهضة

خلال إدلائه بصوته.. رئيس الوزراء يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات النواب

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج أمينة خليل وجاكت زوجة السقا.. نجمات تعرضن للهجوم بسبب إطلالاتهن بمهرجان الجونة

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور