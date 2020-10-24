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برلمان

عماد خليل: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني واستحقاق دستوري

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
عماد خليل، عضو تنسيقية
عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن
أكد عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وأنها حق دستوري لكل مواطن لاختيار من يمثله داخل أروقة البرلمان، كما أنه استحقاق مهم لاستكمال بناء الحياة السياسية.

وأشار "خليل"، في تصريحاته، إلى أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وطنية، فانتخابات النواب باعتبارها الأهم والغرفة الأولى للسلطة التشريعية المنوطة بسن القوانين وتعديلها لما تخدم مصالحه.

وأكد أن وعي الناخبين سيكون عاملا أساسيا في نجاح العملية الانتخابية، وأن المشاركة في الانتخابات بمثابة ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لهذا البلد الذي يستحق منا أن نعمل على إرثاء كل عناصر الديمقراطية والتقدم به لتستكمل الأجيال القادمة مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح أن مجلس النواب في نسخته الحالية 2020 يختلف عن برلمان 2015، حيث خصصت الدولة المصرية عدد مقاعد أكبر للمرأة وصل إلى 140 مقعدا، بدلا من 90 مقعدا في الدورة السابقة، وتخصيص 8 مقاعدا للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الشباب بعدد أكبر هذه المرة، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تمثيل كل الفئات بشكل مناسب.

ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى الغد، والتي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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