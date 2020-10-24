عماد خليل: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني واستحقاق دستوري

أكد عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وأنها حق دستوري لكل مواطن لاختيار من يمثله داخل أروقة البرلمان، كما أنه استحقاق مهم لاستكمال بناء الحياة السياسية.
وأشار "خليل"، في تصريحاته، إلى أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وطنية، فانتخابات النواب باعتبارها الأهم والغرفة الأولى للسلطة التشريعية المنوطة بسن القوانين وتعديلها لما تخدم مصالحه.
وأكد أن وعي الناخبين سيكون عاملا أساسيا في نجاح العملية الانتخابية، وأن المشاركة في الانتخابات بمثابة ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لهذا البلد الذي يستحق منا أن نعمل على إرثاء كل عناصر الديمقراطية والتقدم به لتستكمل الأجيال القادمة مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح أن مجلس النواب في نسخته الحالية 2020 يختلف عن برلمان 2015، حيث خصصت الدولة المصرية عدد مقاعد أكبر للمرأة وصل إلى 140 مقعدا، بدلا من 90 مقعدا في الدورة السابقة، وتخصيص 8 مقاعدا للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الشباب بعدد أكبر هذه المرة، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تمثيل كل الفئات بشكل مناسب.
ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى الغد، والتي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.