انتخابات النواب 2020.. إقبال ملحوظ من كبار السن والمرأة على لجان أسيوط

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، إقبالا ملحوظا من كبار السن والسيدات في الساعات الأولى من عملية الاقتراع للمشاركة في اختيار 12 مرشحا من 163 مرشحا على المقاعد الفردية واختيار قائمة من القائمتين المرشحتين.





ويتنافس 49 مرشحا على 3 مقاعد بالدائرة الأولى قسم أول أسيوط والتي تضم "مركز ومدينة أسيوط"، بينما يتنافس 39 مرشحا على 4 مقاعد بالدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية والتي تضم "ديروط ، القوصية ، منفلوط "، وفي الدائرة الثالثة يتنافس 51 مرشحا على 3 مقاعد ومقرها مركز الفتح والتي تضم "البداري ، ساحل سليم ، الفتح ، أبنوب ، أسيوط الجديدة" فيما يتنافس 24 مرشحا على مقعدين في الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوتيج وتضم "مركز أبوتيج ، قسم أبوتيج ، صدفا ، الغنايم " وعلى نظام القوائم يتنافس قائمتان.





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من جهتهافرضت الأجهزة الأمنية كردونات أمنية بمحيط لجان الانتخابات ومنع وقوف السيارات في حرم لجان الاقتراع وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والتشديد على دخول اللجان وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا .





يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.





كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعلن عن انتهاء جميع التجهيزات لاستقبال الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب وجاهزية كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى إستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس النواب وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز ) فضلا عن إستعدادات إدارات الحماية المدنية و المرور وشرطة النجدة.





يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).



