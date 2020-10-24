على عكاز.. إقبال كبير من كبار السن على لجان الاقتراع بانتخابات النواب في إسنا.. صور

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، منذ صباح اليوم، السبت، إقبال العديد من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في مجلس النواب 2020، وسط استعدادات أمنية مشددة وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داخل 170 مركزا انتخابيا، و283 لجنة فرعية، لاستقبال 759, 836 ألف ناخب وناخبة على مستوى الأقصر.









وشهدت لجنة الإدارة الصحية، ومدرسة إسنا الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد محمد نور بمركز إسنا، توافدا كثيفا من الأهالي على اللجان الإنتخابية، وحرص الناخبون على ارتداء الكمامة لمنع إصابتهم بكورونا في التحذيرات من الموجة الثانية.









وكان محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، قام بالمرور على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.









واطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ جميع التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.









وتابع نائب محافظ الأقصر، عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الااحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مع التشديد بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية.







