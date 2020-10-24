على عكاز.. إقبال كبير من كبار السن على لجان الاقتراع بانتخابات النواب في إسنا.. صور

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، منذ صباح اليوم، السبت، إقبال العديد من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في مجلس النواب 2020، وسط استعدادات أمنية مشددة وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داخل 170 مركزا انتخابيا، و283 لجنة فرعية، لاستقبال 759, 836 ألف ناخب وناخبة على مستوى الأقصر.
وشهدت لجنة الإدارة الصحية، ومدرسة إسنا الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد محمد نور بمركز إسنا، توافدا كثيفا من الأهالي على اللجان الإنتخابية، وحرص الناخبون على ارتداء الكمامة لمنع إصابتهم بكورونا في التحذيرات من الموجة الثانية.
وكان محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، قام بالمرور على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
واطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ جميع التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتابع نائب محافظ الأقصر، عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الااحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مع التشديد بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية.
يذكر أن مركز إسنا بالكامل يحتوي على إجمالى 62 مقرا انتخابيا، منها 13 مقرا داخل المدينة والباقى فى أنحاء متفرقة كالقرى والنجوع المختلفة.