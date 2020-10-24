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برلمان

حساسين: لم أسمع أو أر رئيسا مثل السيسى يتابع العمل بالمشروعات حتى في الإجازات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:01 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه لم يسمع أو ير رئيسا في مصر مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بنفسه العمل في المشروعات حتى في أيام الإجازات بما فيها يوم الجمعة الذى يجلس فيه كل المصريين مع أسرهم ما عدا الرئيس السيسى الذى يتجول ويتابع إنجاز المشروعات.


وقال "حساسين"، في بيان له أصدره اليوم، السبت، إن المصريين فوجئوا أمس، الجمعة، وفى أيام الجمع السابقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى، خاصة في مناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائري الأوسطي، حيث تابع الرئيس مجمل الأعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبري البدرشين أعلى نهر النيل الذي يصل بين مدينتي حلوان والبدرشين، حتى مناطق انتهاء الأعمال به بمناطق غرب القاهرة، إضافة إلى تفقد الرئيس السيسى لمجموعة الطرق والكباري بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة والذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية في القاهرة ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة.


وأضاف أن الرئيس السيسى يحرص دائما على الاستماع والمناقشة مع المهندسين والعاملين بتلك المواقع حول الموقف التنفيذي الإنشائي لتلك المشروعات، ومعدلات الإنجاز اليومي، وتوقيتات الانتهاء منها ويوجه دائما بضرورة بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها وأيضا الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وأشاد بحرص الرئيس السيسى على أن تكون جولاته مفاجئة وحرصه أيضا على إدارة حوار ديمقراطى رفيع المستوى مع أبنائه داخل مختلف المشروعات والتقاط الصور التذكارية معهم بكل بساطة وحب.

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