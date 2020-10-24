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رياضة

كلاسيكو الأرض.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:56 م
كومان وميسي
كومان وميسي
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محمد السعيد
استقر رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وتعد مباراة اليوم هي الكلاسيكو الأول لـ رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، والذي تولى قيادة الفريق مؤخرا، خلفا لـ كيكي سيتين.

ويسعى برشلونة بقيادة رونالد كومان لتحقيق الفوز على ريال مدريد، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - جيرارد بيكيه -  سيرجيو روبيرتو.

خط الوسط: بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينيو.

خط الهجوم ليونيل ميسي- فاتي - جريزمان.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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