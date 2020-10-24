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تعليم

بحضور فنانين| جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرم دينا فؤاد في حفل تخرج طلبة إعلام

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:55 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كريم ناصر
كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنانة دينا فؤاد بدرع الجامعة ، أثناء حفل تخرج كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالجامعة كأفضل ممثلة عن دورها المميز فى مسلسل "الأخ الكبير"، وأيضا دورها المختلف والذى حاز على اشادات واسعة فى مسلسل "الاختيار"، مع كوكبة من ألمع النجوم الفن والاعلام المصرى وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميرة أحمد، والنجم محمد سعد، ، والنجم ماجد المصري، والمطرب الكبير حكيم.

  
وأعربت دينا فؤاد  عن سعادتها بهذا التكريم والتقطت العديد من الصور مع خريجى الجامعة ، وان تكريمها له قيمة كبيرة وبخاصة انه من صرح علمى مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو بمثابة الجائزة ، ويؤكد على ضرورة تواصل الأجيال.

وتابعت انها عملت فى مطلع حياتها كمقدمة برامج ومارست مهنة الاعلام من قرب، وتكريمها وسط طلبة إعلام بصفة خاصة يعكس لها روح الطموح والتحدى فى بداية مشوارها، موجهة الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومجلس أمنائها وأساتذتها الذين تحملوا عبء التدريس خصوصا فى ظل جائحة "كورونا".

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ويذكر ان الفنانة دينا فؤاد قد تم تكريمها مؤخرًا فى فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 ، والذى أتى عقب إشادة الرئيس السيسى بها وتكريمها على دورها فى مسلسل "الاختيار"، ، والتي جاءت تزامنا مع الاحتفالات بمرور ٤٧ عاما على انتصارات أكتوبر.

من جهة أخرى، تواصل دينا فؤاد تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم" المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، حيث تظهر وجه القمر بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، ولم تقدمها من قبل، إذ تراهن على نجاح العمل باعتباره من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، ويدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت.

ويشارك في بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من الفنانين على رأسهم  نور، وخالد سليم، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين.


المسلسل من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه على الشاشات فى الموسم الشتوى.



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