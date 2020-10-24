قمحة: كارهون جدد للدولة يصدرون صورة سوداء عن الوضع في مصر

قال أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن هناك فى مصر حياة سياسية ممتدة بعد التمكن من التنظيم الإرهابي والأحزاب الموالية له، سواء المتعلقة بالجماعة الإسلامية أو الأحزاب الخاص بتنظيم الجهات.





وأضاف "قمحى" خلال حواره عبر فضائية "تن"، أن جماعة الأحزاب الإرهابية حاولوا القيام بقانون الإقصاء السياسي لكل من كان ينتمى إلى الحزب الوطنى، موضحا أنه تم صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم جواز الإقصاء السياسي.





وتابع أنه يجب إحترام تجربة الدولة المصرية، لافتا إلى أن كل المصريين فى وقت من الاوقات يتمنون أن يكونوا أعضاء فى الحزب الوطنى.





وأكد أن هناك كارهين جدد للدولة يصدرون صورة سوداء عن الوضع فى مصر، متابعا أن هناك كارهين منتمين لأهل الشر والكيانات التى حاولت هدم الدولة عام 2011.





وانطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس، الجمعة 23 أكتوبر.

وتستمر الانتخابات في الداخل اليوم، السبت، وغدا الأحد 24 و25 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



