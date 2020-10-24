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حوادث

قطاع التدريب يحتفل بيوم محو الأميّة.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نظم قطاع التدريب إحتفال يوم "محو الأميّة" للعام التدريبى 2019/2020  جاء ذلك خلال مشاركة كل قطاعات الوزارة فى مسابقة يتم الإعداد لها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو أميّة المجندين للارتقاء بمستوى الأداء لبلوغ أفضل المعدلات، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقد شارك فى الحفل عدد من القيادات الأمنية المعنية وشهد الحفل توزيع الكؤوس وشهادات التقدير والحوافز المادية على الفائزين.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأميّة واستمرارًا لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لجميع رجال الشرطة ولا سيما المجندين.
قطاع التدريب يحتفل بيوم محو الأميّة.. صور
قطاع التدريب يحتفل بيوم محو الأميّة.. صور
قطاع التدريب يحتفل بيوم محو الأميّة.. صور

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