قطاع التدريب يحتفل بيوم محو الأميّة.. صور

نظم قطاع التدريب إحتفال يوم "محو الأميّة" للعام التدريبى 2019/2020 جاء ذلك خلال مشاركة كل قطاعات الوزارة فى مسابقة يتم الإعداد لها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو أميّة المجندين للارتقاء بمستوى الأداء لبلوغ أفضل المعدلات، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقد شارك فى الحفل عدد من القيادات الأمنية المعنية وشهد الحفل توزيع الكؤوس وشهادات التقدير والحوافز المادية على الفائزين.



