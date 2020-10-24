ورشة عمل جديدة لأكاديمية البحث العلمي .. الثلاثاء

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك مصرى لبرنامج TEC-Med يوم الثلاثاء المقبل، ورشة عمل تحت عنوان "مناقشة خطة عمل تطبيق نموذج الرعاية الإجتماعية لكبار السن".









يفتتح الورشة د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور ممثلى الحكومة المصرية المعنيين بالمجال الصحى والاجتماعى لكبار السن وممثلين من منظمات المجتمع المدنى والبحث العلمى لمناقشة النسخة الأولى للنموذج المقترح في منطقة البحر الأبيض المتوسط.





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وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من خطة متكاملة لبرنامج TEC-Med ، وهي المنحة البحثية التي فازت بها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يونيو الماضي من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بعض من دول حوض المتوسط، لتنفيذ برنامجها المقترح لرفع مستوى الوعي حول الأثر الاجتماعي لنماذج الرعاية الاجتماعية لكبار السن، والحد من تهميش كبار السن وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، من خلال تطوير نموذج مشترك تدعمه التطبيقات البرمجية، والمعروف اختصارا بـ"TEC-Med".