AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد لجنة الطوابير بالجيزة.. ملحمة في حب مصر داخل مدرسة أنس بن مالك

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي - هشام عصام
رصد موقع "صدى البلد"، توافد الناخبين على لجنة مدرسة أنس بن مالك الابتدائية بمنطقة ساقية مكي بالجيزة.

وشهدت اللجنة زحاما شديدا من الناخبين منذ انطلاق عملية التصويت.

وصرحت مصادر، بأن الكتلة التصويتية للمدرسة ٢٤ ألف صوت، وحضر منهم قرابة ٤ آلاف صوت.

انطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كثيف من الناخبين قبل فتح اللجان أمام مدرسة أنس ابن مالك بالجيزة

على كرسي متحرك.. مسن يدلي بصوته في الانتخابات في مدرسة هدى شعراوي بالبحوث

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد أمام مدرسة أنس بن مالك بالجيز

انتخابات النواب.. تواجد أمني مكثف داخل مدرسة الأورمان الثانوية بنات

شاهد.. أطول طابور انتخابي أمام مدرسة أنس بن مالك الابتدائية بالجيزة

تزايد فى أعداد الناخبين أمام لجنة الأورمان الثانوية بنات

ترشيحاتنا

مفيش قوة هتمنعنا.. رد صادم من إثيوبيا على كلمة ترامب

في عيد ميلاد صفاء السبع.. تعرف على سبب اعتزالها الفن

بعد السقوط أمام الأهلي رايح جاي.. جماهير الوداد تطالب برحيل رئيس النادي

اعمل نفسك ميت.. زوجة تقيم جنازة للاحتفال بعيد ميلاد زوجها

الدوري الإسباني.. بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة إدلاء وزير التموين بصوته في انتخابات مجلس النواب ..صور

بعد إثارتها الجدل بسبب الجاكيت.. تعرف على سعر إطلالة زوجة السقا في افتتاح مهرجان الجونة

مش بس فساتين.. نجوم خطفوا الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي