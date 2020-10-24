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محافظات

بروتوكول تعاون مع شركة استادات لتطوير شارع الاستاد لمزار سياحي في المنوفية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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مروة فاضل
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الأستاذ محمد كامل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة " إستادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية " وبحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة في تفعيل المبادرات الداعمة للشباب سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا ورياضيًا في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووقع محافظ المنوفية والعضو المنتدب للشركة بروتوكول تعاون يشمل تنفيذ أعمال تطوير شارع الاستاد المجاور لاستاد شبين الكوم وتحويله الي ممشي ومزار سياحي للمواطنين بنظام حق الانتفاع  وتزويده بكافة وسائل الاتصال الحديثة وتوفير سبل الراحة للمواطنين ، كما يحق للشركة استغلال بعض المواقع بالشارع محل التطوير في الأنشطة التجارية والاستثمارية بما لا يتعارض مع مستغلي وملاك المحلات والعقارات علي أن تلتزم الشركة بترك مسافة ثمانية أمتار من الشارع لتسهيل حركة السيارات بالمنطقة وتمكين ملاك ومستغلي المحلات وأصحاب العقارات للوصول السهل الآمن لمنازلهم.

ويشمل البروتوكول تطوير ورفع كفاءة وإدارة وتشغيل حديقة الخالدين بحي غرب شبين الكوم بنظام حق الانتفاع تبدأ اعتبارًا من تاريخ تسليم الموقع ، وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق متنفس لأهالي المحافظة.

كما تضمن البروتوكول تطوير ورفع كفاءة وإدارة وتشغيل الصالة الرياضية بشارع حسين الغراب بحي غرب شبين الكوم وذلك بنظام حق الانتفاع ، وذلك لخدمة النشء والشباب علي أن تبدأ مدة حق الانتفاع اعتبارًا من تاريخ تسليم الموقع.

من جانبه أكد محافظ المنوفية علي تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمستثمرين للنهوض بقطاع الاستثمار بنطاق المحافظة وخلق فرص جادة للشباب وذلك من أجل دفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية إقتصادية للمحافظة.
بروتوكول تعاون مع شركة استادات لتطوير شارع الاستاد لمزار سياحي في المنوفية
بروتوكول تعاون مع شركة استادات لتطوير شارع الاستاد لمزار سياحي في المنوفية
بروتوكول تعاون مع شركة استادات لتطوير شارع الاستاد لمزار سياحي في المنوفية
بروتوكول تعاون مع شركة استادات لتطوير شارع الاستاد لمزار سياحي في المنوفية

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