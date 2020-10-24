المصريون بالخارج يطلقون حملة تحت شعار "كلنا مع السعودية" لمقاطعة المنتجات التركية

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن المصريين بالخارج أطلقوا حملة لمقاطعة المنتجات التركية إستكمالًا للحملة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية تحت شعار ' أردوغان يحارب بلادنا بأموالنا ' والتي حققت نتائج ملومسة على تأثر الإقتصاد التركي بهذه الحملة ،





وأفاد حنفي ان المصريين بالخارج دائمًا يمثلون خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة لذا وجب على أبناء مصر الشرفاء بالخارج والداخل مقاطعة هذه المنتجات التي تستخدم عائداتها في محاربة بلادنا سواء عن طريق القنوات الممولة من تركيا وقطر لبث سمومها من شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة او عن طريق دعمهم للإرهاب ،





وأوضح حنفي أنه لابد أيضا من مقاطعة السياحة الى تركيا والتوقف عن شراء العقارات في تركيا

وعدم دعوة الشركات التركية للمشاركة في المؤتمرات الإقتصادية التي تقام بمصر ،





ودعا حنفي إتحاد الغرف التجارية المصرية إلى مقاطعة كل ماهو تركي لأنها مسؤلية كل مصري سواء التاجر أو المستهلك





وأختتم الإتحاد العام للمصريين في الخارج دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بتقديم الشكر للتجار السعوديين الذين إستبدلوا البضائع التركية بمصرية وهذا ليس بجديد على الشعب السعودي الشقيق ووقفاته المشرفة تجاه الشقيقة الكبرى مصرنا الحبيبة .