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توك شو

منعا للتلاعب.. عبدالمحسن سلامة: إشراف قضائي كامل على انتخابات النواب.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:29 م
عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة
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توك شو
قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المرحلة الأولى والإعادة من انتخابات مجلس النواب عادة ما تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين.

وأضاف" سلامة"، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن إجمالي الناخبين في العملية الانتخابية  للقوائم 200 عضو على مستوى الجمهورية في مجلس الشيوخ، معقبا: يشهد كل مقعد في مجلس النواب تنافس بين 10 ناخبين من القوائم، كما يتنافس على المقاعد الفردية أكثر من 2500 مرشح.

وأشار "سلامة"، إلى أنه يوجد في المدن والأحياء أكثر من مرشح، وذلك هو ما يشجع الأحياء للخروج في الانتخاب حتى يقومون بانتخاب المرشح التابع لدائرتهم، حينها يكون الإقبال كبيرا، مضيفا أن من الأمور الهامة هو خروج المواطنين لاختيار النائب المناسب لهم ولدائرتهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على أنه يوجد إشراف قضائي على لجان الانتخابات، والذي يهدف إلى عدم وجود أدنى تلاعب في العملية الانتخابية، وبالتالي على المواطن يتأكد أن صوته يذهب إلى حيث ما يريد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن نواب الدوائر الناجحين يمثلون المواطنين على قسمين وهما لا بد أن يكون نائب صوت لأهالي منطقته، وأيضا نائب للخدمات المستحقة، إضافة إلي القضايا العامة، ولهذا يجب على المصريين أن يكونوا يد واحدة في التقدم أو التأخر، فعلي النائبين لا يسمعوا للشائعات ويسعون دائما وراء الحقائق.

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