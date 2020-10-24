جولات مكثفة لمحافظ البحيرة لمتابعة سير العملية الانتخابية

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث قام ظهر اليوم، السبت، بجولة ميدانية بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.





جاء ذلك خلال تفقده لجان "مركز إعداد القادة، عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، دمنهور الثانوية العسكرية، محمد خميس المتميزة الرسمية لغات، السيدة زينب الابتدائية ومعاذ بن جبل الثانوية بنات".





كما أشاد المحافظ بوعى المواطنين والإقبال المتزاید منهم لإتمام الاستحقاق الدستوري، مع حرصهم على الالتزام بارتداء الكمامات والحضور بالرقم القومي.







وعبر عن ثقته فى وعى المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد تقديم جميع أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية، وذلك بتوفير جميع الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحه الناخبين ومقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم بها.





رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، والمهندس عادل عبد الكريم، رئيس مدينة دمنهور، والدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم.









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