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فن

بجانب أحمد صلاح حسني.. رشا بن معاوية تكشف تفاصيل دورها في مسلسل واقع افتراضي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تشارك الفنانة رشا بن معاوية، بجانب الفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل "واقع افتراضي" وهو اسم مبدأي للعمل.

قالت رشا في تصريح لـ "صدى البلد" أنها تلعب شخصية سماح وهي الصديقة المقربة لإيمان العاصي، التي تعمل مديرة كوافير، فـأنا ذراعها اليمين بنت جدعة بنت بلد داعمة لصاحبتها وبعيش قصة حب من طرف واحد.

يذكر أن شاركت رشا في مسلسل "بخط الايد" والذي حقق نجاحا كبيرا جدا فور عرضه على شاشات التلفزيون.

"بخط الأيد" بطولة كل من أحمد رزق، ويسرا اللوزي، ورشا بن معاوية، وياسر علي ماهر، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وعدد أخر من النجوم، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف هالة الزغندي.

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