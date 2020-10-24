روسيا تعلن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه وتوقيعه بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، و"الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة.





وأصدرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، تعليقا رسميا على توقيع الطرفين، في جنيف، على الاتفاق الدائم حول وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد، قالت فيه إن موسكو تعتبر هذا الحدث "خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الحادة المزمنة في ليبيا وبدء حوار سياسي شامل هدفه النهائي هو إعادة وحدة البلاد وإنشاء أجهزة حكومية فعالة وإحياء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية".





وتابع نص التعليق: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام الدقيق بالاتفاقيات السلمية التي تم التوصل إليها في جنيف و"عدم السماح بالتقهقر إلى التناحر بين الأشقاء".



