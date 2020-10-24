عشان اللى استريحوا.. مستشار سابق يطالب بتوقيع غرامات على المتخلفين عن التصويت.. فيديو

قال المستشار محمد عبد العزيز الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إنه من المتوقع تقديم طعون على صحة انتخابات مجلس النواب الجارية حاليا في 14 محافظة، مؤكدًا أن هذه عادة كل انتخابات، حيث إن كل مرشح لم يحالفه الحظ يرى أنه تم التلاعب في النتائج.









وأكد المستشار محمد عبد العزيز الشناوى، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد"، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، اليوم السبت، أنه لا يوجد تلاعب بنتائج الانتخابات في ظل وجود قاضٍ على كل صندوق وحضور ممثلى المرشحين، كما أن الفرز يكون على الهواء.









وأضاف أنه من المتوقع فرض الغرامة مرة واحدة على الذين يتكاسلون عن الإدلاء بأصواتهم حتى يقبلوا عليها في المرات المقبلة، وتابع: "أتمنى توقيع الغرامة عشان اللي فضلوا يستريحوا يتعلموا بعد كده ينزلوا"، مؤكدا أن كثافة المشاركة في الانتخابات تعد ضمانة على نزاهة الانتخابات، ومن المهم أن يستشعر المواطن دوره في العملية الانتخابية.









وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أنه لم يتم فرض أي غرامات على من لم يشارك في أي انتخابات من قبل.









وأكد أن المتربصين بمصر كثر وموجودون حولنا فى كل مكان ويعملون على التشكيك فى كل ما يحدث فى مصر، بداية من سلامة الانتخابات وصحة النتائج، والتشكيك فى القضاة.



