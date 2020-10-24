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فن

نجيب ساويرس يدعم نجله انسي في مسابقة أفكار الشباب لصناعة أفلام السينما

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - محمد نحلة
دعم المهندس نجيب ساويرس رئيس مهرجان الجونة نجله انسى في مسابقته المقام حاليا للشباب لتطوير صناعة أفلام السينما.

ويحضر المسابقة المقامة ضمن الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة كلا من الفنانة شيرين رضا والإعلامية ناردين فرج والمخرج امير رمسيس.

وتتكون لجان تحكيم المهرجان من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.
نجيب ساويرس يدعم نجله انسي في مسابقة أفكار الشباب لصناعة أفلام السينما
نجيب ساويرس يدعم نجله انسي في مسابقة أفكار الشباب لصناعة أفلام السينما
نجيب ساويرس يدعم نجله انسي في مسابقة أفكار الشباب لصناعة أفلام السينما
نجيب ساويرس يدعم نجله انسي في مسابقة أفكار الشباب لصناعة أفلام السينما
نجيب ساويرس يدعم نجله انسي في مسابقة أفكار الشباب لصناعة أفلام السينما

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