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أخبار البلد

مدبولي يتفقد الصالة المغطاة بـ 6 أكتوبر استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة اليد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير مجمع الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، والتى ستقام عليها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.

وتاتي الزيارة في إطار الترتيبات الجارية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

واستمع مدبولي الى شرح حول عن نسب التنفيذ في تطوير الصالة لاستضافة بطولة ماس العالم ، مطالبا بانتهاء التطوير في الوقت المحدد له.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة وإنجاز الأعمال المنفذة للاستعداد لهذه البطولة الرياضية  والتي ستقام يناير المقبل.

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