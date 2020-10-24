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مرأة

وأنت نازل الانتخابات.. نصائح ذهبية للوقاية من كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
لا تزال المعركة مع فيروس كورونا مستمرة ويهاجم الفيروس الملايين فى الموجة الثانية فى أوروبا ومع انطلاق انتخابات مارثون الانتخابات يخشى الكثيرون من إمكانية انتقال عدوى كورونا مع التزاحم.. إليك مجموعة قواعد يجب القيام بتطبيقها حتى تمر فترة الانتخابات بأمان.

أكد الدكتور مجدى بدران خبير المناعة المصرى، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه للوقاية من فيروس كورونا المستجد
خلال انتخابات البرلمان يجب الالتزام بالنصائح التالية:

-يجب النوم مبكرا، 8 ساعات، وعدم السهر، فالنوم يعزز الذاكرة والمناعة.

- محاولة الذهاب للجنة على قدميك.

-ينبغى توفير الكمامات قبل دخول اللجان، فالكمامة دعامة الوقاية، وتقلل من العدوى بالكورونا إلى 99%

-يفضل ارتداء واقى الوجه البلاستيكى لمن يتعذر عليه ارتداء الكمامة.

-من الممكن قياس درجة حرارة كل ناخب، وأجهزة قياس درجة الحرارة الإلكترونية أصبحت متوفرة فى المدارس.

-تعقيم كل ناخب من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية قبل دخوله لجان الانتخاب، وهى متوفرة فى المدارس.

-ينبغى تنظيم الانتظار والدخول لضمان الابتعاد الجسدى بين المواطنين بما لا يقل عن متر.

-يفضل منع المصافحة.

-تعقيم اللجان قبل بدء الانتخابات، وغلق مقار اللجان بعد تعقيمها، وإعادة التعقيم كل ساعة أو ساعتين حسب الزحام، وتنظيف اللجان أولا بأول.

-على كل مواطن تعقيم قلم الكتابة بالكحول الطبى، أو استخدام كفوف تستخدم مرة واحدة.

-مغادرة اللجان فور القيام بالواجب الانتخابى.

-منع التجمعات أمام اللجان.

 -تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو بالمطهرات الطبية.

-الابتعاد الاجتماعى فى الأسانسير والدرج والطريق.  

- على مرضى الربو الشعبى خاصة، الانتظام فى تناول العلاج وجلب البخاخات الموسعة للشعب معهم فى لجان الانتخاب، وعلى مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضًا.  

-التفاؤل وعدم التوتر، فالدولة المصرية وفرت كل سبل الحماية للوقاية من فيروس كورونا.

-التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة.

-شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية.

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