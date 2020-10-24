وأنت نازل الانتخابات.. نصائح ذهبية للوقاية من كورونا





-يجب النوم مبكرا، 8 ساعات، وعدم السهر، فالنوم يعزز الذاكرة والمناعة.







- محاولة الذهاب للجنة على قدميك.





-ينبغى توفير الكمامات قبل دخول اللجان، فالكمامة دعامة الوقاية، وتقلل من العدوى بالكورونا إلى 99%





-يفضل ارتداء واقى الوجه البلاستيكى لمن يتعذر عليه ارتداء الكمامة.





-من الممكن قياس درجة حرارة كل ناخب، وأجهزة قياس درجة الحرارة الإلكترونية أصبحت متوفرة فى المدارس.





-تعقيم كل ناخب من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية قبل دخوله لجان الانتخاب، وهى متوفرة فى المدارس.



-ينبغى تنظيم الانتظار والدخول لضمان الابتعاد الجسدى بين المواطنين بما لا يقل عن متر.





-يفضل منع المصافحة.





-تعقيم اللجان قبل بدء الانتخابات، وغلق مقار اللجان بعد تعقيمها، وإعادة التعقيم كل ساعة أو ساعتين حسب الزحام، وتنظيف اللجان أولا بأول.





-على كل مواطن تعقيم قلم الكتابة بالكحول الطبى، أو استخدام كفوف تستخدم مرة واحدة.





- مغادرة اللجان فور القيام بالواجب الانتخابى.





- منع التجمعات أمام اللجان.





-تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو بالمطهرات الطبية.



-الابتعاد الاجتماعى فى الأسانسير والدرج والطريق.





- على مرضى الربو الشعبى خاصة، الانتظام فى تناول العلاج وجلب البخاخات الموسعة للشعب معهم فى لجان الانتخاب، وعلى مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضًا.





-التفاؤل وعدم التوتر، فالدولة المصرية وفرت كل سبل الحماية للوقاية من فيروس كورونا.





-التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة.





-شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية.