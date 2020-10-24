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حوادث

تفاصيل وسبب حريق سوق محطة مصر بالإسكندرية.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في السيطرة على حريق هائل في عدد من المحلات أمام محطة السكك الحديدة بمنطقة محطة مصر بوسط المدينة، دون وجود إصابات بشرية.


وقال مصدر من داخل محطة مصر للقطارات لصدى البلد إن سبب الحريق وجود ماس كهربائي في أحد المحلات،  وامتدت النيران من المحل إلى المحلات والأكشاك المجاورة والتي تحولت لركام في دقائق، مشيرًا إلى فصل التيار الكهربائي عن الترام للسيطرة على النيران.


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تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بعدد من المحال التجارية الكائنة على شريط ترام محطة مصر.

وهرع رجال مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى السوق للسيطرة على الحريق.

وبعد المعاينة والفحص وسؤال شهود العبان، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بأسلاك الكهرباء مما ادي الي اشتعال النيران وامتدادها الي باقي المحال التجارية.

تفاصيل وسبب حريق سوق محطة مصر بالإسكندرية.. صور
تفاصيل وسبب حريق سوق محطة مصر بالإسكندرية.. صور
تفاصيل وسبب حريق سوق محطة مصر بالإسكندرية.. صور

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