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أخبار العالم

على خطى أردوغان.. الوفاق ترفض الهدنة مع حفتر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:46 م
أردوغان وحفتر
أردوغان وحفتر
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في الوقت الذي رحب فيه العالم باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، خرجت حكومة الوفاق الليبية عن الإجماع الدولي، رافضة الهدنة بعد أن زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدنة ضعيفة المصداقية.

وأشار محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية إلى عدم ثقته بـ"الجيش الليبي" بقيادة خليفة حفتر. 

وقال قنونو اليوم السبت "طالما دعمنا سياسة حكومة الوفاق في تقديم الحلول واستخدام القوة بعد انتهاء كل الحلول السلمية.. منذ ثمانية عشر شهرا ونحن ننادي بتحكيم العقل وتجنيب البلاد ويلات الحرب".

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن أولى خطوات الهدنة في ليبيا حيث أعرب الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش عن قناعته بأن توقيع اتفاق وقف النار بين الأطراف الليبية يمثّل "خطوة حاسمة"، على طريق تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

وأوضح جوتيريش أن العمل سينطلق على الفور من أجل وضع "آلية مراقبة" دولية، بدعم من مجلس الأمن الذي سيصدر قرارًا بهذا الخصوص في أقرب فرصة.

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