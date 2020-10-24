محافظ أسيوط: نتابع سير العملية الانتخابية في كافة اللجان .. فيديو

قال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، إنه تفقد كافة اللجان الانتخابية، وعملية الاقتراع تتم بشكل منتظم، وسط إجراءات احترازية مُشدّدة.





وأضاف محافظ أسيوط، خلال مداخلة هاتفية بالتغطية الخاصة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة، على فضائية "صدى البلد"، أن هناك انتظامًا تامًا فى جميع المقرات واللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات مُنعقدة وتسير بشكل سلس.





وأوضح أن هناك تنسيقًا تامًا مع كافة الأجهزة الأمنية فى المحافظة وانتشارًا أمنيًا في كافة الشوارع، مؤكدًا أن اللجان كلها مؤمنة بشكل كامل.





وانطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونًا و472 ألفًا و778 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفًا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفًا و970 ناخبًا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبًا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفًا و315 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.



