بنك مورجان: الوقت مناسب لزيادة الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة

أكد أحدث تقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي، أن الوقت مناسب لزيادة الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية بالعملة الصعبة، مع تحول التركيز إلى تداول اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد في أعقاب الانتخابات الأميركية المقررة خلال شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يمنح الأصول والأسواق النامية دفعة قوية.





وأوضح البنك في مذكرة بحثية حديثة، أن الأسواق الناشئة سوف تشارك بشكل كامل وأكثر في تعافي النمو العالمي إذا جرى توزيع لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، وقال الخبير جيمس لورد، إنه "إذا حدث هذا، قد نرى بعض التبادل في تكوين المستثمرين لمراكز بعيدا عن مناطق من الاقتصاد العالمي تعافت بالفعل مثل الصين إلى بقية الأسواق الناشئة".





وأشار التقرير إلى أنه يفضل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والبيزو الكولومبي ودخل في مراكز دائنة في الراند الجنوب إفريقي والروبل الروسي، وفي الائتمان، عزز "مورجان ستانلي"، انكشافه على جنوب إفريقيا والبرازيل ومصر وغانا وأوكرانيا وكذلك بيمكس المكسيكية.





و أشار تقرير لبنك أوف أميركا، أمس، إلى أن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة فى الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر الجاري، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا، موضحا أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهى الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار.



