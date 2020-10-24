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تعليم

تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والقومي للبحوث وهيئة الاستشعار من بعد لتطوير تكنولوجيا معالجة المخلفات الكيماوية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
وقع د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ود. محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث ود. محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء والباحث الرئيسي للمشروع اتفاقية تعاون مشترك لتصنيع وحدة معالجة الصرف الصناعي لخط إنتاج الألواح الشمسية بالمعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة بمركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمية البحث العلمى بجزيرة قرمان في محافظة سوهاج.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة الاستدامة والحفاظ على البيئة التى وضعتها الأكاديمية لهذا المشروع الرائد والأول من نوعه، حيث كلف الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث فريق من خبراء المركز القومى للبحوث بإجراء تحليل المياه الناتجة من عمليات التصنيع وتصميم وحدة معالجة المخلفات الكيماوية المناسبة بخبرات وطنية.

ورفع فريق الخبراء تقرير بذلك إلى إدارة الأكاديمية والتى وافقت على الفور على التصنيع المحلى وتوفير جميع التكاليف التى كانت تصرف لنقل هذه المخلفات من سوهاج الى المدفن المخصص بالإسكندرية للتخلص الآمن منها بمعرفة إحدى شركات القطاع الخاص.

وأوضح د. محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء والباحث الرئيسي للمشروع أن وحدة معالجة الصرف الصناعي تعتبر خطوة من مجموعة من المقترحات لتحقيق الاستدامة والتشغيل الاقتصادي والتي تشمل توفيىر وحدة لتوليد النيتروجين السائل بدرجة نقاوة تصل إلي 99.999% كما يشمل وحدة لاستخراج المياه من باطن الأرض تعمل بالطاقة الشمسية.

يذكر أن هذا المعمل هو الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار في مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها على المستوى القومي والإقليمي، وتخطط الأكاديمية أن تكون جزيرة قرمان مقرا إقليميا للبحوث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وواحة للعلوم يخدم محافظات جنوب الوادي وهى أول محطة بحثية في مبادرة طريق الحرير في مصر.

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