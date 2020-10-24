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محافظات

محافظ قنا: "الزراعي المصري" يعرض مميزات للراغبين في تحويل سيارات "الكبوت" إلى ميكروباص موديل 2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن البنك الزراعي المصري قدم مجموعة مميزات للراغبين من سائقي سيارات البيك اب " الكبوت" في تحديثها بسيارات ميكروباص جديدة موديل 2020.


وأشار الداودي، إلي أن المميزات التي قدمها البنك شملت تخفيض مقدم السيارات إلي 15 % بدلا من 25 % ومنح العميل ميزة تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية ألف جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام.


وأضاف محافظ قنا، أنه قرر إعفاء المستفدين من رسوم الكرتة لمدة عام للمساهمة في تقديم كافة التسهيلات لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب السيارات.


وأكد الداودي، حرص المحافظة علي تحديث وتطوير كافة وسائل النقل الجماعي لتوفير خدمة نقل مميزة و آمنة للمواطن القنائي.


يذكر أن محافظة قنا، أعلنت أمس الجمعة، القرعة العلنية للسائقين المتقدمين، للحصول على سيارات بخطوط سير داخل مدينة قنا و المراكز المجاورة.


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