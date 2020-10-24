أردوغان يتحدى الأمم المتحدة وينتهك الهدنة في ليبيا.. صور

في تحد للأمم المتحدة، نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، صورا لتدريب عناصر مسلحة من حكومة الوفاق، فيما يمثل اختراقا للهدنة التي تم التوصل إليها أمس في جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا.





وفي الوقت الذي رحب فيه العالم باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، خرجت حكومة الوفاق الليبية عن الإجماع الدولي، رافضة الهدنة بعد أن زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدنة ضعيفة المصداقية.





وأشار محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية إلى عدم ثقته بـ"الجيش الليبي" بقيادة خليفة حفتر.





وقال قنونو اليوم السبت "طالما دعمنا سياسة حكومة الوفاق في تقديم الحلول واستخدام القوة بعد انتهاء كل الحلول السلمية.. منذ ثمانية عشر شهرا ونحن ننادي بتحكيم العقل وتجنيب البلاد ويلات الحرب".





جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن أولى خطوات الهدنة في ليبيا حيث أعرب الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش عن قناعته بأن توقيع اتفاق وقف النار بين الأطراف الليبية يمثّل "خطوة حاسمة"، على طريق تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.



