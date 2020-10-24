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أخبار البلد

مواطنون يجلسون أمام لجنة بالدقي انتظارا لفتحها بعد الاستراحة.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:57 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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سعيد العربي

تجمع الناخبون أمام مدرسة الروضة الحامدية الشاذلية بالدقي قبل استئناف فتح باب لجان الانتخابات بعد إغلاقها لمدة ساعة الاستراحة.



وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.



تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاصة بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

 


وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.



وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.



كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.

مواطنون يجلسون أمام لجنة بالدقي انتظارا لفتحها بعد الاستراحة.. صور
مواطنون يجلسون أمام لجنة بالدقي انتظارا لفتحها بعد الاستراحة.. صور
مواطنون يجلسون أمام لجنة بالدقي انتظارا لفتحها بعد الاستراحة.. صور
مواطنون يجلسون أمام لجنة بالدقي انتظارا لفتحها بعد الاستراحة.. صور
مواطنون يجلسون أمام لجنة بالدقي انتظارا لفتحها بعد الاستراحة.. صور
مواطنون يجلسون أمام لجنة بالدقي انتظارا لفتحها بعد الاستراحة.. صور
مواطنون يجلسون أمام لجنة بالدقي انتظارا لفتحها بعد الاستراحة.. صور

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