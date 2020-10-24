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حافظ أبو سعدة: نسبة التصويت في انتخابات النواب تصل إلى 40% ..فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن نسبة الإقبال تصل إلى المتوسط فى أغلب الدوائر فى الساعات الأولى فى محافظات الصعيد 40%، مؤكدًا أن هناك ارتفاعا فى نسبة التصويت رصدتها حتى الآن المؤسسات تؤكد أن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة.

وأضاف حافظ أبو سعدة، في مداخلة هاتفية ضمن التغطية الخاصة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة على فضائية "صدى البلد"، أن التنافسية التعددية جعلت الإقبال مرتفعا رغم تحدى فيروس كورونا وانتشاره، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات عالية تؤكد أن نسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية جيدة جدًا.

وأوضح أن نسبة التصويت فى الانتخابات البرلمانية مرضية جدًا، منوهًا بأن التصويت فى الصباح كان ضعيفا وتم رصد بعض الدعاية الانتخابية أمام بعض اللجان، فتم تحذير وتوجيه القائمين على الدعاية بوقفها فورًا لعدم مخالفة القوانين.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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