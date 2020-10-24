وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفقد أعمال تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات إنتخابات مجلس النواب.

وتواصل الوزير - مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".. وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.



