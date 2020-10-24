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حوادث

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:04 م
وزير الداخلية يتابع
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية
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مصطفى الرماح
قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفقد أعمال تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات إنتخابات مجلس النواب. 
     
وتواصل الوزير  - مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية  "الفيديو كونفرانس".. وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

 ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم ، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن
وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن

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