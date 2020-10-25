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اقتصاد

اليوم.. الشرقية للدخان تعقد جمعيتها العامة العادية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
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علياء فوزى
تعقد شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني- اليوم الاحد ،جمعيتها العامة العادية بحضور اعضاء مجلس ادارة الشركة.

ويتضمن جدول اعمال الجمعية مناقشة التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي، والموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة.

وكان مجلس الإدارة قرر إجراء توزيع كوبون نقدي بواقع 1.40 جنيه لكل سهم عن أرباح العام المالي الماضي.

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وستنظر أن الجمعية فى التصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي وإخلاء ذمة المجلس عن الفترة.

كما ستنظر العمومية الموافقة على شطب الأراضي التي لم تعد في حيازة الشركة بسبب نزع ملكيتها أو الصادر بشأنها أحكام قضائية أو غيرها من سجلات الشركة والتنازل عن أرض الشركة بمدينة العريش لجهة سيادية نظرًا لانتهاء الترخيص واستحالة استخدامها في ظل الظروف الأمنية في المنطقة.

 يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتستهدف الشركة في صافي ربح قدره 4.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.

بينما تستهدف الموازنة التخطيطية للشركة إجمالي إيرادات نشاط بنحو 15.9 مليار جنيه.

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