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محافظات

السكرتير العام المساعد بالفيوم يتفقد اللجان الانتخابية.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:30 م
السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد بالفيوم يتفقد اللجان الانتخابية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، اليوم، عددًا من اللجان الانتخابية بمركز سنورس، بناءً علي توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بمتابعة كافة اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس النواب 2020، لتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

 شملت لجان مدرستي الراضي الابتدائية، وسنورس للتعليم الأساسي، ولجان مركز شباب سنورس، كما تفقد عددًا آخر من اللجان الانتخابية بمركز طامية شملت لجنة مركز شباب الشهيد حسن عنتر، ولجنة الوحدة الصحية بكفر محفوظ، ولجنة مدرسة طامية الإعدادية بنات.


ومن جانبه، وجه محافظ الفيوم كافة المسئولين بتوفير الأجواء المناسبة لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع فى سهولة ويسر، فضلًا عن توفير كراسي متحركة للمرضي وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية.

وأكد المحافظ، على ضرورة التأمين الكامل لكافة اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية للحفاظ على سلامتهم من كافة الأمراض.

وشدد "الأنصاري" على متابعة كافة اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع، ورصد أى مخالفات قد تطرأ على العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه فى حالة وجود أية تجاوزات سيتم تطبيق القانون بكل حسم ولن يتم التهاون مع المخالفين.
السكرتير العام المساعد بالفيوم يتفقد اللجان الانتخابية.. صور
السكرتير العام المساعد بالفيوم يتفقد اللجان الانتخابية.. صور

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