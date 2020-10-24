AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عرض الفيلم العماني "زيانا" بمركز الهناجر الإثنين المقبل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:01 م
الفيلم العماني زيانا
الفيلم العماني "زيانا"
Advertisements
تعرض سينما الهناجر " بساحة الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السابعة مساء الاثنين 26 أكتوبر، الفيلم الروائي العماني الطويل" زيانا" للمخرج خالد الزدجالي، وذلك ضمن نشاط نادي سينما دول البحر المتوسط .

الفيلم انتاج عماني هندي مشترك، شارك في كتابة السيناريو خالد الزدجالي، وفيصل الزدجالي وفاطمة السالمية، بطولة نورة الفارسي، علي العمري، السيد غوباكومار.

تدور أحداث الفيلم حول " زيانا" الفتاة العمانية الشابة التي تتعرض لمحاولة تحرش، مما يتسبب لها في ازمة نفسية عميقة ، ومع التزام الصمت من قبل أسرتها حيال هذه الواقعة ، تنتقل للاقامة في الهند وتتوالى الأحداث .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سينما مصر تختتم برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر بساحة الهناجر

بعد إعلان الحداد.. سينما مصر تواصل عروضها الإثنين المقبل

انطلاق حفلات «سينما مصر» بساحة الهناجر غدا

اليوم.. نادي سينما الشباب يستأنف نشاطه

نادى سينما المرأة فى الهناجر .. غدا

ترشيحاتنا

بـ الأزرق اللافت.. إلهام شاهين بإطلالة تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

قصير فوق الركبة.. زوجة الشرنوبي تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان الجونة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

الفائز فقط يصعد على منصة.. إجراءات جديدة لتكريم بطل الكونفيدرالية

وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ قنوات الشر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا.. 3 طرق لحماية نفسك من كورونا أثناء السفر

ببدلة لامعة.. آيتن عامر تخطف الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة

قصير فوق الركبة.. زوجة الشرنوبي تثير الجدل بأنوثتها في مهرجان الجونة