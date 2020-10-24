شيخ وقس يناشدان المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالمنيا

رفع شيخ وقس داخل لجنة انتخابية فى المنيا ، لافته بعنوان "انزل شارك.. صوتك أهم" للتأكيد للجميع على روح الوحدة والإخاء التى تسود بين أبناء المحافظة، ودعوه مباشرة للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى.





وظهر كلا من الشيخ سامح جلال، من مشايخ الأزهر الشريف، والقس الأب حبيب غطاس راعى كنيسة جرجس بنجع الدك، داخل لجنة معهد الشهيد محمد عبد الله عمر فى جنوب مدينة المنيا، يحملان علم مصر، ولافته توعية الناخبين للأدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات ومكتوب عليها "انزل شارك.. مصر الأهم"، وأعلى اللافتة صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكلا منهما يحمل فى يده الأخرى العلم الوطنى " علم مصر " .





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من ناحيته أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضى انتظام التصويت لليوم الأول، فى لجان انتخابات مجلس النواب البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، موزعين على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.





وقال إن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أى مخالفات مؤثرة فى سير العملية الانتخابية حتى الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.





دعا القاضي جميع المواطنين إلى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، إذ تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم.





وفى المنيا، يصوت 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا، بـ 1099 لجنة فرعية، موزعة بـ6 دوائر، ومخصص لها 16 مقعدا" فرديًا" و14 مقعدا "قائمة".



