AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شيخ وقس يناشدان المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالمنيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:35 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
رفع شيخ وقس داخل لجنة انتخابية فى المنيا، لافته بعنوان "انزل شارك.. صوتك أهم" للتأكيد  للجميع على روح الوحدة والإخاء التى تسود بين أبناء المحافظة، ودعوه مباشرة للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى.

وظهر كلا من الشيخ سامح جلال، من مشايخ الأزهر الشريف، والقس الأب حبيب غطاس راعى كنيسة جرجس بنجع الدك، داخل لجنة معهد الشهيد محمد عبد الله عمر فى جنوب مدينة المنيا، يحملان علم مصر، ولافته توعية الناخبين للأدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات ومكتوب عليها "انزل شارك.. مصر الأهم"، وأعلى اللافتة صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكلا منهما يحمل فى يده الأخرى العلم الوطنى " علم مصر " .

اقرأ المزيد 


من ناحيته أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضى انتظام التصويت لليوم الأول، فى لجان انتخابات مجلس النواب البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، موزعين على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

وقال إن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أى مخالفات مؤثرة فى سير العملية الانتخابية حتى الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية. 

دعا القاضي جميع المواطنين إلى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، إذ تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم.

وفى المنيا، يصوت 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا، بـ 1099 لجنة فرعية، موزعة بـ6 دوائر، ومخصص لها 16 مقعدا" فرديًا" و14 مقعدا "قائمة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يتفقد سير العملية الانتخابية في إعادة الشيوخ

محافظ المنيا يؤكد على الحياد بين جميع المرشحين عند تفقده لجان انتخابات النواب 2020

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتظام سير انتخابات مجلس النواب

محافظ المنيا: غرفة العمليات الرئيسية تتابع سير التصويت في 511 مركزا انتخابيا

غرفة العمليات الرئيسية بالمنيا: لم نرصد أي مخالفات في العملية الانتخابية وزيادة في إقبال الناخبين.. صور

شاهد.. إقبال كبير من السيدات على التصويت بمطروح

ترشيحاتنا

صاحبة أجرأ فستان في الجونة.. معلومات عن هدى الإتربي

الوطنية للانتخابات: اللجنة قررت تأجيل انتخابات 18 مرشحاً بـ ديرمواس في المنيا.. فيديو

وزيرة التضامن تزف بشرى بخصوص المعاشات والتأمينات والجمعيات الأهلية

الجمهور ينتقد هدى المفتي بسبب إطلالتها

شعراوي ومحافظ الجيزة يتفقدان سير العملية الانتخابية.. فيديو

على خطى أردوغان.. الوفاق ترفض الهدنة مع حفتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تبرز جمالها

جمبسوت كب.. كندة علوش تثير الجدل برفقة زوجها عمرو يوسف

بعد فترة الراحة.. توافد جماهيري بمدرسة الجيزة الثانوية للبنات