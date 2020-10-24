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اقتصاد

19% انخفاضا فى صادرات قطر من النفط

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:03 م
انخفاض الصادرات النفطية
انخفاض الصادرات النفطية
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وكالات

تراجعت صادرات قطر من النفط الخام و المكثفات خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 19% قياسا بشهر أغسطس الذي سبقه الى نحو 772 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات رسمية .

ويبلغ متوسط انتاج قطر من النفط الخام يوميا بحدود 600 الف برميل ، يُصدر منها نحو 520 الف برميل يوميا الى الاسواق الاسيوية ، بينما تحتفظ الدوحة بنحو 80 الف برميل يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلي

وانسحبت قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) مطلع العام 2019 ، لاسباب وصفتها بالفنية بعد 57 سنة من من مسيرة مشاركتها في المنظمة الدولية .
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 كما عمدت قطر للبترول نهاية عام 2019 بتغيير منهجية تسعير نفطي قطر البري البحري، من تسعير بأثر رجعي إلى تسعير مسبق اعتبارًا من فبراير الماضي ، ما يمنح المشترين الحاليين والجدد المَقدِرة على المقارنة السعرية للنفط القطري مع أسعار النفط الخام الإقليمية الأخرى .

وتعتبر قطر الدولة الاولى في العالم بتصدير الغاز الطبيعي المسال بنحو 79 مليون طن سنويا . و ينتظر أن يرتفع الانتاج الى 126 مليون طن سنويا بعد الانتهاء من تطور المرحلة المقبلة لحقل الشمال ( اكبر حقل غاز منفرد في العالم ) باحتياطي يصل الى 1750 تريليون قدم مكعبة .

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