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برلمان

عمليات شباب الأحزاب والسياسيين: 1500 متابع ومراسل في دوائر انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:20 م
المؤتمر الصحفي الأول
المؤتمر الصحفي الأول لغرفة عمليات التنسيقية
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أحمد أيمن
نشوى الشريف: 
لا يمكن أن نتغافل عن المحافظات الحدودية في متابعتنا للانتخابات

شيماء عبد الإله: 
1500 متابع ومراسل للتنسيقية في دوائر 14 محافظة بالمرحلة الأولى

أكمل نجاتي: 
انتظام سير العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى

عقدت غرفة العمليات المركزية والمركز الإعلامي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمر التنسيقية الصحفي الأول حول متابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى والتي تتم في 14 محافظة.

استهلت نشوى الشريف، عضو المركز الإعلامي للتنسيقية، المؤتمر بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أن عملية المتابعة تأتي في إطار استكمال ما بدأته التنسيقية من من نجاح في متابعة للعملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة، عبر مجموعة كبيرة من المتابعين والمراسلين المنتشرين في محافظات الجمهورية التي تتم فيها الانتخابات بالمرحلة الاولى.

وأكدت الشريف، أن المؤتمر لعرض ملخص ما تم رصده خلال الساعات الماضية منذ فتح اللجان وحتى موعد المؤتمر.

بينما أفادت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، أن المركز الإعلامي وغرفة العمليات في حالة انعقاد دائم منذ حوالي أسبوع للإعداد لمتابعة العملية الانتخابية، مؤكدة أن للتنسيقية 1500 متابع ومراسل في الدوائر الانتخابية في 14 محافظة تتم فيها انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى.

وأشارت المتحدث الرسمي للتنسيقية، أن مرشحي التنسيقية يتنافسون في المرحلة الأولى على 9 مقاعد في القائمة ومقعدين في الفردي.

فيما قدم أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراسلي ومتابعي التنسيقية الذين وصفهم بأنهم سفراء التنسيقية على الأرض، وقدم مداخلات من المراسلين من عدة محافظات وهم:

مهند أحمد، من الجيزة - وعمر مرزبان، من الفيوم – وعمر السلايمي، من الأقصر – وخالد يسري، من سيدي جابر بالإسكندرية – والمعتز بالله عبد الله، من الرمل بالإسكندرية – ورضوان عبد الغني، من قنا – ومحمد نصر، من البحر الأحمر (حلايب وشلاتين).

وقام نجاتي بقراءة التقرير الأول الصادر عن غرفة عمليات التنسيقية، موجها التحية والتقدير لأهالي حلايب وشلاتين على حرصهم على الذهاب للجان والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

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