للوقاية.. فحص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة داخل لجنة انتخابهما بالدقي.. صور

خضع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للكشف والفحص الطبي بأجهزة قياس درجة الحرارة، خلال دخولهما اللجنة الانتخابية بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بشارع الثورة بحي الدقي، لمتابعة سير العملية الانتخابية، في اول ايام انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت صباح اليوم وتستمر على مدار يومين في محافظات المرحلة الأولى.





واستقبلت إحدى العاملات، اللواء محمود شعراوي واللواء أحمد راشد بالفحص بجهاز قياس درجة الحرارة تطبيقا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وتابع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من عدم وجود أي عقبات أو صعوبات خلال ادلاء الناخبين بأصواتهم.





وأكد محافظ الجيزة أن اعمال اللجان الإنتخابية لمجلس النواب بدأت على مستوى المحافظة فى الموعد المقرر لها فى التاسعة من صباح اليوم السبت، مشيرا إلى ان غرفه عمليات المحافظة لم تتلقى اى بلاغات او شكاوى بشان سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية .





وأشار محافظ الجيزة ان جميع اللجان والمقرات الانتخابية، تستقبل الناخبين في مختلف أنحاء المحافظة، والبالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب





وشدد محافظ الجيزة علي المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة مشيرا الى التعامل الفورى مع ايه احداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون اية معوقات.





واضاف المحافظ ان هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصا على سلامه وصحة المواطنين مشيرا الى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز و الطب البيطرى للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية فى كافة اماكن تواجدها بنطاق المحافظة.



