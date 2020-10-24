رجاء إبراهيم تكتب: رجاء شخصي (2)

أكتوبر هو شهر عودة التلاميذ والطلبة إلى المدارس والجامعات، يأتي شهر أكتوبر كل عام ويأخذ معه الآلاف من الصغار والكبار إلي الفصول الدراسية من حضانة وابتدائي إلى اعدادي وثانوي وجامعة. زحمة ولهاث وتزاحم اتوبيسات المدرسة وأزمة الزي المدرسي والكتب الخارجية والكراسات والأقلام، منظومة كاملة مترامية الأركان شيدت من سنوات طوال لتحقق فلسفة الدولة - وقتها - أن العلم كالماء والهواء وأن العلم يرفع بيتا لاعماد له.





وكان التعليم الإلزامي ثم الأساسي وتطورت أساليب التعليم في مصر حتى مرحلة معينة ثم توقفت أو بمعنى أدق تجمدت ودخلت (الفريزر) لسنوات وتحولت منظومة التعليم في كل مراحله إلى منظومة مختلة الميزان وضعيفة المحتوى بدلا من تخريج عقول مستنيرة وضمائر يقظة إلى مفرخة للجهل! الا من رحم ربي من شريحة صغيرة من شرائح المجتمع المصري كانت تفر بأولادها إلى التعليم الخاص وما أدراك ما التعليم الخاص من ابتزاز ومبالغة في المصروفات إلى ماراثون في المنافسة الاجتماعية! ثم حدثت اليقظة او الصحوة التي اسمها التكنولوجيا وقررت وزارة التربية والتعليم رقمنة التعليم ودخول عصر التكنولوجيا !!

وصلتنا متأخرة عن كثير من دول العالم..نعم. وصلتنا تحبو وبحذر......معترفين ولكنها وصلت..وفي العام الماضي كان النقاش على مصراعيه ما بين مؤيد ورافض ومحذر ومستنكر وشانها شأن كل المعضلات في العالم لا تمر الأفكار ولا التغيير بسهولة فلابد من سماع عبارات مثل: هو احنا هنقدر، ولادنا مينفعوش لكده او احنا لاقيين ناكل لما نشتري لاب توب وغيرها متناسيين أن الشعب المصري من أكثر دول العالم استهلاكا للموبايلات واجهزة المحمول!!





معني ذلك انه قادر على التعامل مع التكنولوجيا كمبدأ، اذن اين تكمن المعضلة؟؟؟ في الأيدي المرتعشة والمتشككين والخائفين من التطور ..أولادنا رجعوا المدارس والجامعات هذا العام بمفهوم جديد، فتحوا جوجل وبحثوا عن منصات التعليم بالوزارة، وعرفوا جداول المحاضرات عن طريق مواقع الكليات على الانترنت، وسدد الأهالي المصروفات عن طريق ماكينات فوري. هي خطوة شجاعة أخذتها دولة تريد ان تنهض في زمن لاوقت فيه للتردد واليأس. رقمنة التعليم حق أولادنا والأجيال القادمة ليفهموا أن التكنولوجيا أداة للمعرفة وليست سلاح للدمار ..





رجاء شخصي ..أن نحتوي التجربة و نراقبها ونوفر لها مقومات النجاح من تشجيع ونقد بناء، كل ما تحتاجه التجربة حبة صبر و حبة حماس ليتحول الحلم إلى صورة وصوت ونحقق الخلطة السحرية للتقدم..علم وتكنولوجيا او تكنولوجيا وعلم..رتبها كما تشاء.