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للوقاية من كورونا .. كيف نعلم الأطفال غسل اليدين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:27 م
للوقاية من كورونا
للوقاية من كورونا .. كيف نعلم الاطفال غسل اليدين
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اسماء محمد

تشير تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن العديد من الأمراض تنتقل عن طريق اليدين وفي مقدمتها كورونا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أننا كثيرًا ما نلمس فمنا وأنفنا وعينينا ، مما يسمح للممرض بالدخول إلى نظامنا.

وقدم موقع "verywellfamily" مجموعة من النصائح التى تساعد على تعليم الاطفال غسل اليدين في مرحلة ما قبل المدرسة.

اغسل يديك: يتعلم الأطفال بشكل أفضل عندما يكون أحدهم قدوة حسنة. بغسل يديك أمام طفلك ، فأنت لا تُظهر لهم الأسلوب المناسب فحسب ، بل تُظهر لهم أيضًا أن المهمة مهمة وضرورية.

تحدث عن الوقت: من المنطقي أن تغتسل قبل أن تأكل أو بعد ذهابك إلى الحمام ، ولكن قد لا يدرك طفلك الصغير بالضرورة متى يجب أن يتجه نحو الحوض. اخبرهم. المعلومات الأساسية غير معروفة بطبيعتها ، يجب تدريسها في مرحلة ما.

تحدث عن السبب: مرة أخرى ، ما هو واضح للبالغين ليس دائمًا للأطفال. على المستوى الأساسي ، اشرح كيف يساعد غسل اليدين في إزالة الجراثيم التي يمكن أن تسبب لهم المرض. يمكنك حتى أن تجعل منه لعبة ؛ أرسل أطفالك في "عملية البحث عن الجراثيم غير المرئية" ، لتخليص بشرتهم من الكائنات المجهرية بالسلاح الوحيد الذي يمكنه تدميرهم - الصابون.

تحدث عن الكيفية (والمدة): أحضر طفلك الصغير إلى الحمام (أو المطبخ) ووضح له بالضبط كيف يتم غسل اليدين بالطريقة الصحيحة. أظهر له الفرق بين الماء الساخن والبارد ، مع تمييز الاثنين بطريقة ما حتى لا يشعر بالارتباك. (يجب ضبط درجة حرارة الماء الساخن على حوالي 120 درجة لتجنب الحروق.) راجع التقنية ، وأظهر له الكمية المناسبة من الصابون الذي يجب استخدامه (بحجم ربع تقريبًا إذا كنت تستخدم الصابون السائل) وكيفية فركه في .


ليس لدى الصغار فكرة عن الوقت ، لذا اضبط مؤقتًا لمدة 20 ثانية أو اجعلهم يغنون "عيد ميلاد سعيد" أو أغنية الأبجدية مرتين.

تأكد من إمكانية الوصول إلى الحوض: إذا كان الحوض مرتفعًا جدًا بالنسبة لطفلك في سن ما قبل المدرسة ، فاستثمر في سلم متدرج حتى يتمكن من الوصول إلى الصنبور. تأكد من أن الصابون على مسافة ذراع.

اجعل الأمر ممتعًا: اشترِ صابون مضحكًا برائحة الفاكهة أو صابون يتميز بشخصياتهم المفضلة. تجول في أي صيدلية وستجد العشرات من الأنواع المختلفة بجميع الألوان والأنماط.

افرك بشكل صحيح: اغسل ما بين الأصابع ، وأعلى اليدين ، وتحت الأظافر (ليس فقط راحة اليد كما يفعل الكثير من البالغين والأطفال).

تجنب الصابون المضاد للبكتيريا : الصابون المضاد للبكتيريا ينشر مقاومة المضادات الحيوية. (أيضًا ، تبين أن قطع الصابون الموجودة في الماء ملوثة بالبكتيريا ، لذلك استخدم فقط الصابون الذي يتم تصريفه بشكل صحيح.)

استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول: يمكن استخدامها كبديل لغسل اليدين طالما أن اليدين خالية من الأوساخ.

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