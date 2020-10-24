للوقاية من كورونا .. كيف نعلم الأطفال غسل اليدين





تشير تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن العديد من الأمراض تنتقل عن طريق اليدين وفي مقدمتها كورونا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أننا كثيرًا ما نلمس فمنا وأنفنا وعينينا ، مما يسمح للممرض بالدخول إلى نظامنا.





وقدم موقع "verywellfamily" مجموعة من النصائح التى تساعد على تعليم الاطفال غسل اليدين في مرحلة ما قبل المدرسة.





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اغسل يديك: يتعلم الأطفال بشكل أفضل عندما يكون أحدهم قدوة حسنة. بغسل يديك أمام طفلك ، فأنت لا تُظهر لهم الأسلوب المناسب فحسب ، بل تُظهر لهم أيضًا أن المهمة مهمة وضرورية.





تحدث عن الوقت: من المنطقي أن تغتسل قبل أن تأكل أو بعد ذهابك إلى الحمام ، ولكن قد لا يدرك طفلك الصغير بالضرورة متى يجب أن يتجه نحو الحوض. اخبرهم. المعلومات الأساسية غير معروفة بطبيعتها ، يجب تدريسها في مرحلة ما.





تحدث عن السبب: مرة أخرى ، ما هو واضح للبالغين ليس دائمًا للأطفال. على المستوى الأساسي ، اشرح كيف يساعد غسل اليدين في إزالة الجراثيم التي يمكن أن تسبب لهم المرض. يمكنك حتى أن تجعل منه لعبة ؛ أرسل أطفالك في "عملية البحث عن الجراثيم غير المرئية" ، لتخليص بشرتهم من الكائنات المجهرية بالسلاح الوحيد الذي يمكنه تدميرهم - الصابون.





تحدث عن الكيفية (والمدة): أحضر طفلك الصغير إلى الحمام (أو المطبخ) ووضح له بالضبط كيف يتم غسل اليدين بالطريقة الصحيحة. أظهر له الفرق بين الماء الساخن والبارد ، مع تمييز الاثنين بطريقة ما حتى لا يشعر بالارتباك. (يجب ضبط درجة حرارة الماء الساخن على حوالي 120 درجة لتجنب الحروق.) راجع التقنية ، وأظهر له الكمية المناسبة من الصابون الذي يجب استخدامه (بحجم ربع تقريبًا إذا كنت تستخدم الصابون السائل) وكيفية فركه في .









ليس لدى الصغار فكرة عن الوقت ، لذا اضبط مؤقتًا لمدة 20 ثانية أو اجعلهم يغنون "عيد ميلاد سعيد" أو أغنية الأبجدية مرتين.





تأكد من إمكانية الوصول إلى الحوض: إذا كان الحوض مرتفعًا جدًا بالنسبة لطفلك في سن ما قبل المدرسة ، فاستثمر في سلم متدرج حتى يتمكن من الوصول إلى الصنبور. تأكد من أن الصابون على مسافة ذراع.





اجعل الأمر ممتعًا: اشترِ صابون مضحكًا برائحة الفاكهة أو صابون يتميز بشخصياتهم المفضلة. تجول في أي صيدلية وستجد العشرات من الأنواع المختلفة بجميع الألوان والأنماط.





افرك بشكل صحيح: اغسل ما بين الأصابع ، وأعلى اليدين ، وتحت الأظافر (ليس فقط راحة اليد كما يفعل الكثير من البالغين والأطفال).





تجنب الصابون المضاد للبكتيريا : الصابون المضاد للبكتيريا ينشر مقاومة المضادات الحيوية. (أيضًا ، تبين أن قطع الصابون الموجودة في الماء ملوثة بالبكتيريا ، لذلك استخدم فقط الصابون الذي يتم تصريفه بشكل صحيح.)



