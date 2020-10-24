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محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى نبيل حلاوة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:30 م
محافظ كفر الشيخ ينعي
محافظ كفر الشيخ ينعي وفاة نبيل حلاوة
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محمود زيدان
نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وعضو مجلس الشورى السابق، ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة وطويلة فى العمل العام، سواء فى العمل التنفيذي أو العطاء السياسي والوطني لبلاده.

ويتقدم محافظ كفر الشيخ، بخالص العزاء لأسرته، ولنجله محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، سائلًا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

وشغل محافظ كفر الشيخ الراحل المهندس نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحا كبيرًا عبر سنوات عطاءه المتعددة، منها محافظ كفر الشيخ.

يذكر أن المهندس نبيل حلاوة، كان محافظًا لكفر الشيخ لمدة 8 سنوات و5 أيام، خلال الفترة من 14 مارس 1983 حتى 19 مارس 1991م، كان له بصمات كبيرة خلال تلك الفترة من توليه مهام منصبه.

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