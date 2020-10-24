سامح شكري: مصر ملتزمة بدفع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.. فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة، تمثل فرصة مهمة على إعادة التأكيد بإيمان مصر الراسخ بالأهداف والمبادئ والمقاصد التي تتضمنها نطاق الأمم المتحدة، لتأكيد التزامها بالتعاون مع الدول الأعضاء.





وأضاف سامح شكري ، خلال كلمته في الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة، إن مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، يحتم علينا مراجعة مسيرة المنظمة وتقيم نجاحاتها واستخلاص الدروس المستفادة منها بهدف تطوير أدائها وهناك بعض القضايا التي تبرز رؤية مصر لمستقبل الأمم المتحدة.





، ان منظمة الامم المتحدة تعمل على تنظيم الأمن، وعلى تحقيق أهدافها المستدامة في عمليات حفظ السلام، مؤكدا أن مصر فخورة ومساهمتها مع الأمم المتحدة . وأوضح سامح شكري علىالأمن،وعلىأهدافهاومساهمتهاالأمم



