AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مبنى استراحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم..صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:33 م
تفقد رئيس جامعة سوهاج
تفقد رئيس جامعة سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والمهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية، ومحمود الجبالي، مدير الاستراحات،  لمبنى  الجوازات،و٥٤ مبنى بمدينة ناصر، الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.


جاء ذلك لمتابعة إجراءات الحماية والوقاية، للحفاظ على صحتهم والتأكيد على سلامتهم، وتوفير  الاستقرار والطمأنينة لهم، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة بأماكن التسكين. 

وأكد"عزيز" ان ادارة الجامعة تحرص علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حفاظًا علي صحة وسلامة ابنائها من الطلاب والهيئة التدريسية، مشددًا علي أهمية مراعاة التباعد في الغرف وتوفير التهوية الجيدة بها، والتعقيم، بحيث تحتوى كل غرفة على سريرين فقط، بالإضافة إلى تزويد دورات المياه "بالصابانات" لغسل الأيدى بإستمرار وبطريقة صحيحة. 
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مبنى استراحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم..صور
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مبنى استراحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم..صور
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مبنى استراحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المبنى المخصص لكلية التربية النوعية

استراحات جامعة سوهاج تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

اجتازوا دورة إعداد المعلم الجامعي.. جامعة سوهاج تُكرم 89 متدربا

تجديد اعتماد كلية الطب البشري بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة سوهاج يدعو الطلاب للمُشاركة في الأنشطة الطلابية والاستفادة من صندوق التكافل

ترشيحاتنا

إثيوبيا تتحدى ترامب: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من بناء سد النهضة

وزيرة التضامن تزف بشرى بخصوص المعاشات والتأمينات والجمعيات الأهلية

صاحبة أجرأ فستان في الجونة.. معلومات عن هدى الإتربي

أخبار التوك شو..الأمطار لم تؤثر على انتخابات مطروح.. رد صادم من إثيوبيا على ترامب..أحمد موسى يوجه رسالة قوية للعالم

كلاسيكو الأرض.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد.. فيديو

الجمهور يتغزل في ليلى علوي بعد ظهورها بمهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الذهبي اللامع.. يسرا تستعرض جمالها في مهرجان الجونة

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تبرز جمالها

جمبسوت كب.. كندة علوش تثير الجدل برفقة زوجها عمرو يوسف