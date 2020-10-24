رئيس جامعة سوهاج يتفقد مبنى استراحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم..صور

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، يرافقه الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والمهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية، ومحمود الجبالي، مدير الاستراحات، لمبنى الجوازات،و٥٤ مبنى بمدينة ناصر، الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.









جاء ذلك لمتابعة إجراءات الحماية والوقاية، للحفاظ على صحتهم والتأكيد على سلامتهم، وتوفير الاستقرار والطمأنينة لهم، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة بأماكن التسكين.





وأكد"عزيز" ان ادارة الجامعة تحرص علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حفاظًا علي صحة وسلامة ابنائها من الطلاب والهيئة التدريسية، مشددًا علي أهمية مراعاة التباعد في الغرف وتوفير التهوية الجيدة بها، والتعقيم، بحيث تحتوى كل غرفة على سريرين فقط، بالإضافة إلى تزويد دورات المياه "بالصابانات" لغسل الأيدى بإستمرار وبطريقة صحيحة.