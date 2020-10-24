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مرأة

بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة هدى الإتربي مؤشر البحث جوجل في مصر بسبب إطلالتها التي وصفت بالأجرأ في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس الجمعة.

حيث ظهرت بفستان جرئ ومثير باللون الاسود مكشوف الصدر وذات فتحة من جانب الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

لذلك ننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة هدى الاتربى التى أثارت الجدل على سوشيال ميديا ولقبت الناحية اجرء فستان فى مهرجان الجونة. 

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت أمس بعد انتشار عدة صور لـ فستان كان الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وتساءل الكثيرون عن صاحبة هذا الفستان

بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها
بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها
بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها
بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها
بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها
بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها
بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها
بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها

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