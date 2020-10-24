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رياضة

75 دقيقة.. ريال مدريد يتقدم 2 - 1.. واستحواذ سلبي لـ برشلونة.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:36 م
راموس
راموس
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محمد السعيد
تقدم ريال على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف بعد مرور 75 دقيقة من المباراى التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق فالفيردي بعد إنفراد بحارس برشلونة " نيتو" في الدقيقة الرابعة.

وعاد برشلونة سريعا للمباراة بإحراز هدف التعادل عن طريق فاتي الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

ووضع راموس ريال مدريد مجددا بتسجبه هدف ريال مدريد الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

واستحوذ برشلونة على معظم مجريات الشوط الثاني، لكنه فشل في هز شباك كوروتوا.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - جيرارد بيكيه -  ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينيو.

خط الهجوم ليونيل ميسي- فاتي - بيدري.

بينما بدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي -  فاران - راموس - ناتشو.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيو - أسينسيو - كريم بنزيما.


ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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