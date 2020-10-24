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فن

مهرجان الجونة.. وزارة الصحة تتابع تطبيق معايير الصحة والسلامة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - محمد نحلة
يتابع وفدا من وزارة الصحة المصرية على مدار الساعة تطبيق التباعد الاجتماعي خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وتوفير كافة مستلزمات التعقيم المنتشرة فى جميع اروقة المهرجان.

المهرجان يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر وتتكون لجان تحكيمه من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.

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